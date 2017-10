Basteln mit Kindern

Jeden ersten Freitag im Monat sind Kinder ab sechs Jahre wieder herzlich eingeladen am im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der in der Bremer Str. 9 am "Bastel-Nachmittag mit Kindern" teilzunehmen. Dieses Mal basteln wir aus Strohhalmen, Perlen, Gold - und Silberfäden traditionelle Strohsterne. Mit verschiedenen Techniken und in verschiedenen Formen verschönern diese kleinen Kunstwerke garantiert jeden Weihnachtsbaum.

Infos und Anmeldung unter 0421-80609874

Teilnahme: Kinder ab 6 Jahre, 2,50 Euro. Anmeldung erforderlich.