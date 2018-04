Oh Schreck: Bauer Beck fährt weg. Aber wohin dann mit den Hoftieren? Die kann man doch nicht alleine lassen. Also packt Bauer Beck alle kurzerhand mit auf seinen Traktor und macht sich auf den Weg in den Urlaub.

Ein Bilderbuchkino mit Lesen und Erzählen für Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt ist kostenlos.