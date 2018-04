Begegnung im All

Die Kinder gestalten kleine Venusobjekte. Auf ihrer Reise im All trifft Venus Freunde und Fremde – Krebs, Mars und Erde. Dabei bestimmt das Pentagramm die Reiseroute.

1. Aus einem bunten Fundus verschiedener Materialien werden kleine Venusobjekte gebaut und auf selbst gestalteten Pentagrammen präsentiert.

2. „Venus meets Erde – five times in eight years!“

Die Kinder inszenieren ein spaciges Date der Sonderklasse – wer liebt hier eigentlich wen?

Für Kinder ab 8 Jahren, mit Gertrud Schleising, 15 Euro, anmeldung@kubo.de