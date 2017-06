Der Spielplatz im Schlosspark, Sebaldsbrück, wird neu gestaltet. Bevor der Umbau beginnen kann, ist der Verein SpielLandschaftStadt an drei Terminen in den Sommerferien auf den Spielplatz. Das BewegungsErnährungsMobil (bemil), die Bewegungsbaustelle, mobile Fußballtore und anderes Spielgerät sollen dabei für den nötigen Spielspaß in den Ferien sorgen.