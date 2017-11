Mit dem großen Benefiz-Adventskonzert zu Gunsten der Spendenaktionaktion „Weihnachtshilfe“ läuten die Bremer Philharmoniker mittlerweile traditionell die Vorweihnachtszeit ein.

Die musikalische Weihnachtsreise der Bremer Philharmoniker geht dieses Jahr mit Werken von Antonín Dvorák und Josef Suk nach Böhmen. Als Reisegäste hat sich das Orchester den jungen britischen Dirigenten LeoMcFall sowie die aus Film und Fernsehen bekannte Schauspielerin Maria Schrader und den Bassist Janusz Zak geladen. Maria Schrader wird u.a. ein Märchen aus Südböhmen und die nicht zuletzt auch durch ihre Verfilmung weit über die tschechischen Grenzen hinaus gefeierte Geschichte “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” von Božena Nemcová vortragen. Bassist Janusz Zak entführt das Publikum mit der Arie des Wassermanns in Dvoráks Märchenoper „Rusalka“, und die Bremer Philharmoniker werden u.a. Auszüge aus Josef Suks „Pohadka Suite“, Dvoráks Slawischen Tanz und Biblischen Lieder und das berühmte tschechische Weihnachtslied „Guter König Wenceslas“ spielen.

Mit dem Benefizadventskonzert möchten die Bremer Philharmoniker einen Beitrag dazu leisten, dass Weihnachten für möglichst viele Menschen in Bremen und umzu zu einem wahrhaft ‚Frohen Fest’ wird. Die Spendenaktion Weihnachtshilfe des Weser Kuriers hilft seit 1998 Menschen in schwierigen Lebenssituationen, so dass sie dennoch mit Zuversicht und Hoffnung in das nächste Jahr blicken können. Die Bremer Philharmoniker unterstützen diese Aktion. Der Erlös aus dem Benefiz-Adventskonzert fließt direkt in den großen Topf der Spendaktion Weihnachtshilfe.

Für dieses Konzert gelten gesonderte Eintrittspreise. Karten und Informationen sind im Pressehaus Martinistraße, in allen regionalen Zeitungshäusern und bei Nordwest Ticket unter 0421-363636 erhältlich.