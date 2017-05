Besuchersonntag im Tierheim mit Kinderprogramm

Vier mal im Jahr hat das Bremer Tierheim auch sonntags geöffnet. Und im Sommer gibt es besonders für Kinder einiges an Programm! Ein Zauberer und Clown wird auf dem Tierheimgelände für Kinder und Eltern Tricks zeigen und Späße treiben, das Oscar-Spielemobil wird viele Spiele und die Hüpfburg aufbauen, es gibt Kinderschminken, eine Ralley und Glücksrad mit Überraschungen und Gewinnen und Riesenseifenblasen. Im tierischen Klassenzimmer gibt es viel zu entdecken und zu rätseln und natürlich können all unsere Tiere, die sich so sehr eine Familie wünschen, besucht werden. Hunde, Katzen, Kaninchen, Ponys und viele mehr erwarten die Besucher! Außerdem gibt es leckeren Kuchen, Crêpes und kalte und warme Getränke. Der Eintritt ist kostenfrei, bei einigen Mitmachaktionen wird um eine kleine Spende für das Tierheim gebeten. Wir freuen uns auf viele, neugierige Gesichter.