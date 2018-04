Bettmän kann nicht schlafen

Ein Kindertheaterstück vom Theater Tandera für kleine und große Helden nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Hartmut El Kurdi.

Tagsüber ist Sascha ein ganz normaler Junge, mal Piratenkapitän, mal Fußballweltmeister, mal Rennhamsterzüchter oder Keks-Tester. Aber Abends kann er oft nicht einschlafen. Wegen allem Schönen und Doofen, Netten und Hässlichen, was so passiert. Dann ist er Bettmän, der schläfrigste Superheld aller Zeiten. Und Bettmän weiß genau: das Einzige, was gegen Nicht-Einschlafen-Können hilft, ist, noch schnell eine Heldentat zu begehen.

Wenn jemand Hilfe braucht - keine Angst. Bettmän fliegt sofort los.