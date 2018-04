Dieser besondere Tag des Spieletreffs im Bürgerpark steht unter dem Motto "Singen und Spielen", mit Raimund Michels.

Der Spieltreff Bürgerpark findet von Mai bis September an jedem Dienstag und Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr auf der Rasenfläche am Marcusbrunnen statt, zusätzlich in den Ferien dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.