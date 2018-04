× Erweitern Foto: Universum Bremen Bike it

Vom Laufrad zum Lebensgefühl: Die neue Sonderausstellung rund ums Fahrrad im Universum Bremen.

Zwei Räder, tausend Fragen: Wann wurde das erste Fahrrad entwickelt? Können Roboter in Zukunft Rad fahren? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Ab dem 28. Juni finden kleine und große Besucher in der Mitmachausstellung „Bike it – vom Laufrad zum Lebensgefühl“ Antworten zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fahrrads. Originale Fahrräder aus zwei Jahrhunderten zeigen Meilensteine dieser genialen Erfindung. An 25 Mitmachstationen können Besucher selbst die technischen Hintergründe erforschen. Film- und Bildmaterial sowie künstlerische Installationen regen zum Nachdenken und Schmunzeln an. Ein Windkanal lädt zum Ausprobieren von verschiedenen Widerständen im Luftkanal ein. Wie wäre es mit einer virtuellen Fahrradtour durch Jerusalem, Ottawa, Neapel oder Bremen?

Der Eintritt zur Sonderausstellung ist im Eintritt enthalten. Die Tickets kosten für Erwachsene 16 und für Kinder 11 Euro und können bei der Bremer Touristik-Zentrale erworben werden.

Geöffnet ist das Universum Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr und Sa, So und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.