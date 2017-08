Dirk Schmidt: Bitte blubb blubb, rette mich!

Was machen, wenn ein kleiner blauer Elefant in einen See stolpert und droht unterzugehen? Alle Wassertiere packen mit an und geben ihr Bestes, den Elefanten zu retten.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Für Kinder ab 4 Jahre.