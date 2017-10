Bildergeschichten der Reformation

In den Jahrzehnten um 1600 entstanden in Bremen zahlreiche Möbel mit detailreichen Schnitzereien, die biblische Geschichten nacherzählen. Sie wurden im Auftrag wohlhabender Bürger angefertigt, die so ihre Orientierung an den Normen christlicher Lebensführung demonstrierten. Martin Luther stand Bildwerken im Kirchenraum zwar ablehnend gegenüber, schätzte sie aber zur Veranschaulichung seiner Glaubenslehren.

Die Ausstellung will am Beispiel der Bildschnitzereien erläutern, wie ein epochaler gesellschaftlicher Wandel auf die Künste wirkte und wie diese wiederum gewandelte Glaubensgrundsätze propagierten. Es wird eine Kunst beleuchtet, die, ebenso wie der reformierte Glaube, nicht ihren Verlauf hätte nehmen können ohne die vorhergehende Entwicklung von Buchdruck und Kupferstich.

Die Ausstellung läuft bis zum 02. April 2018.

Öffnungszeiten des Focke-Museums

Dienstag:

10.00 - 21.00 Uhr

Mittwoch bis Samstag:

10.00 - 17.00 Uhr

Sonntag:

10.00 - 18.00 Uhr

Erwachsene: 8 €

Ermäßigt*: 6 €

Kinder: 4 €

Familien: 9 € | 17 € (1 | 2 Erwachsene mit max. 3 Kindern)

Schulklassen: 2 € pro Person

Öffentliche Führung (inkl. Eintritt)

Erwachsene: 12 €

Ermäßigt*: 9 €