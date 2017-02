Deutschland-Premiere

Britt Hatzius & SchülerInnen der Grundschule am Buntentorsteinweg

Die Schwankhalle wird zum Kino, aber in „Blind Cinema“ ist alles etwas anders als wir es kennen: Welcher Film läuft, wird nicht verraten, und die erwachsenen KinobesucherInnen sehen nichts. Hinter ihnen sitzen Kinder im Alter von neun bis elf Jahren, die ihnen durch ein Hörrohr ins Ohr flüstern. Inspiriert vom Verfahren der Audiodeskription für Blinde versuchen die Kinder, Worte für das zu finden, was sie auf der Kinoleinwand sehen. Das „Zuschauen“ funktioniert für die Erwachsenen also nur mit Hilfe der Kinder. Diese wiederum sehen den Film zum ersten Mal und können ihr daher nur unzureichend wiedergeben. Durch das Ausschalten des dominanten Sehsinns wird der Kinobesuch zu einer außergewöhnlichen Erfahrung für beide Seiten, die von einer Besucherin im nachhinein so beschrieben wurde: „eine großartige Aufführung, während der ich mich sehr verwundbar und zugleich sehr fokussiert fühlte.“

Für sehendes und nicht-sehendes Publikum ab 9 Jahre, begrenzte Sitzplatzanzahl, Reservierung empfohlen