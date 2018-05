Es geht zur Boulderhalle in Bremen Walle. Mit Fähre und Zug machen die Teilnehmenden sich auf den Weg dorthin, wo sie nach kurzer Einweisung versuchen können, verschiedene Kletterrouten in der Halle zu bewältigen. Man klettert dort in bis zu 5m Höhe und die komplette Halle ist mit dicken Fallschutzmatten ausgelegt. Das Klettern ist schweißtreibend und anstrengend, macht aber großen Spaß. Die Kinder dürfen sich also richtig austoben und werden klamme Finger und einen herrlichen Muskelkater haben.

Sportliche Kleidung und eine lange Hose sind von Vorteil. Wer Kletterschuhe hat, bitte mitbringen. Für Kinder ab 8 Jahren, die Teilnahme kostet 12 Euro. Der Treffpunkt ist bei der Fähre Lemwerder.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.