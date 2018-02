× Erweitern Bremen räumt auf

Im April steht der Frühjahrsputz in ganz Norddeutschland an, und da schwingen natürlich auch alle Bremerinnen und Bremer fleißig den Besen in ihrer Lieblingsstadt. Wer sich an den Aufräumaktionen beteiligen möchte, kann sich ab sofort anmelden.

Der Winter verabschiedet sich allmählich, die Temperaturen steigen und die ersten Boten des nahenden Frühlings zeigen sich. Also höchste Zeit, unsere Umwelt fit für das Frühjahr zu machen. Und so rufen traditionell viele Städte und Gemeinden zum gemeinsamen Großreinemachen in der Natur auf, um achtlos weggeworfene Abfälle aufzusammeln. Auch die norddeutsche Gemeinschaftsinitiative "Der Norden räumt auf" beteiligt sich wieder mit den Städten Bremen, Braunschweig, Cloppenburg, Delmenhorst, Hamburg, Stadt und Region Hannover, Oldenburg sowie Stadt und Landkreis Osnabrück am Frühjahrsputz. Es finden verschiedene Aktionen statt, bei denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Region ordentlich herausputzen können. Einige Organisatoren laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Dankeschön für ihr freiwilliges Engagement zu attraktiven Abschlussveranstaltungen ein.

Nach mehr als 152.300 Teilnehmenden sowie über 560 Tonnen gesammelter Abfälle in 2017 freuen sich die Veranstalter auch in diesem Jahr auf eine rege Beteiligung. So lässt sich gemeinsam aus dem norddeutschen Raum ein starkes Signal für einen aktiven und nachhaltigen Umweltschutz an andere Regionen senden.

Ab sofort können sich Interessierte für die einzelnen Aktionen im März und April anmelden. Genauere Informationen stehen auf der Webseite www.der-norden-raeumt-auf.de. Jede tatkräftige Unterstützung ist herzlich willkommen!