Bremer Eiswette

Am Dreikönigstag, dem 6 Januar, wird traditionell die Frage gestellt ob die Weser "geiht" oder "steiht" (geht oder steht).

Es ist eiskalt und der Schneider kommt in der Regel zu spät. Trotzdem stehen Hunderte Bremerinnen und Bremer am Weserdeich. Die Frage lautet: Ist die Weser zugefroren oder nicht? Seit 1947 ist sie es nicht mehr und wird es wohl auch nie wieder sein. Aber auch wenn das Ergebnis keine Überraschung ist: Die Eiswettprobe ist so ein bisschen wie „Dinner for one“ an Silvester. Man weiß genau, was passiert und trotzdem ist es immer wieder toll.