Bremer Frauenfrühstück

Veranstaltung im Rahmen des Weltfrauentag 2017

Nach mehr als 100 Jahren Kampf um Frauenrechte stellt die Bremer Autorin Edith Laudowicz die Frage, ob der Internationale Frauentag noch immer nötig ist, um auf die ungleiche Behandlung von Frauen hinzuweisen. In ihrem Rückblick auf die vielfältigen Aktionen in Bremen geht sie der Frage nach: Was forderten die Frauen seit 1911 und was wurde durchgesetzt?

Teilnahme: 8,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0421-549490.