Bremer Frauentag - Ein Blick in die Zukunft

Veranstaltung im Rahmen des Weltfrauentag 2017

Leben 4.0 – wie wirken sich Beschleunigung, neue Lebens­entwürfe und Arbeitswelten auf das Leben von Frauen aus? Was passiert an der Schnittstelle Arbeit­-Leben? An acht Themenpunkten laden Moderatorinnen zur lockeren Diskussion und zum Austausch ein: Lernen 4.0, Lebensentwürfe, Wohnen, Geschlechterrollenbilder, Berufsbilder 4.0, Gesundheit digital, Gerechtes Einkommen, Leben 4.0.

Mit internationalem Büffet vom Mütterzentrum Tenever.

Eintritt: Kostenfrei