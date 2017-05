Breminale 2017

× Erweitern Foto: Sternkultur UG

Kulturfestival am Osterdeich

Die Breminale feiert ihren 30sten!. Das eintrittsfreie Bremer Kulturfestival hat sich dem Anlass entsprechend ganz besonders herausgeputzt. Vom 5. bis 9. Juli 2017 wird von den Osterdeichwiesen bis hoch zur Altmannshöhe alles in schimmernde Farben und schillernde Klänge getaucht. Und natürlich sind Kunstschaffende und Kunstliebende aus allen Ecken und Enden der Welt zur Jubiläumsfete eingeladen.

Mittlerweile ist die Breminale größer und reifer geworden – aber noch lange nicht erwachsen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Fest am Osterdeich bietet Raum für Kultur in all ihren künstlerischen Formen. Hier wird Vielfalt in vollen Zügen gelebt. Das gilt auch für das Publikum: Menschen aller Nationen, Kulturen, Geschlechter und Altersgruppen sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen auf breminale.sternkultur.de