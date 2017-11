Britische Weihnacht

Festliche Weihnachtskonzerte mit dem Klang Helden-Jugendchor des Oldenburgischen Staatstheaters und dem Klang Ensemble Oldenburg.

Werke von Bach, Mendelssohn, Franck und Gounod für Solisten, Ensembles und Chor sowie Chorlieder, Kantaten und Carols von Elgar, Holst und John Rutter stehen auf dem Programm, das der KlangHelden-Jugendchor des Oldenburgischen Staatstheaters gemeinsam mit dem KlangEnsembleOldenburg in der Adventszeit zur Aufführung bringen wird. Unter der Leitung von Thomas Honickel, Kapellmeister am Staatstheater, gestalten sie zwei Konzerte, in Varel und Friesoythe. Im knapp zweistündigen Programm singen und spielen Solisten des Jugendchores, gemeinsam mit dem Chor der Eltern und Freunde stehen hier knapp 70 Stimmen auf der Bühne, um die Zeit der Weihnacht in Tönen und Klängen zu feiern. Das KlangEnsembleOldenburg hat sich vor knapp zwei Jahren aus der Elternschaft der KlangHelden als eigener Chor gebildet, der nun gemeinsam mit den jungen Menschen große Produktionen auf die Bühne bringt.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden am Ausgang werden erbeten.