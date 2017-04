Informationsveranstaltung für Eltern und Jugendliche

Der Bundesfreiwilligendienst steht Frauen und Männern jeden Alters und aller Nationalitäten offen. Er ist für bestimmte Personengruppen auch in Teilzeit möglich, so dass er etwa für Wiedereinsteiger Möglichkeiten z.B. neben der Kinderbetreuung bietet. Freiwilliges Engagement lohnt sich: Im Bundesfreiwilligendienst sammelt man wertvolle Lebenserfahrung. Er ist ein Angebot für Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren -im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder im Bereich des Sports sowie der Integration. Mögliche Einsatzgebiete beim Bundesfreiwilligendienst gibt es beispielsweise in der Kinder-und Jugendarbeit, Hauswirtschaft, Fahrdienste, Gesundheits-und Altenpflege, Behindertenhilfe über Umwelt-und Naturschutz, Sport, Integration bis hin zur Kultur-und Denkmalpflege. Seit 2015 sind mit dem Sonderprogramm „BFD mit Flüchtlingsbezug“ zusätzliche Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement in der Flüchtlingshilfe hinzugekommen. Zwei Berater des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben stellen nach dem Vortrag im individuellen Gespräch Angebote vor, die zu den persönlichen Interessen der Bewerberinnen und Bewerber passen, und beantworten Fragen.

Weitere Informationen unter 0421-1782601

Kosten: Kostenfrei