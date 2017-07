Seit 20 Jahren beliefert „Das Gemüseabo“ in Dörverden seine Kunden zwischen Ganderkesee und Munster - Sittensen und Garbsen mit einer breiten Palette an Bio-Produkten. Und per Internet-Bestellung auch weit über diese Region hinaus. Der Geburtstag ist Anlass für ein buntes Hoffest, zu dem Das Gemüseabo Interessierte einlädt. Walter Franzmeier, Karen Dippe und ihr Team versprechen für diesen Tag viel Spaß und Spannung: Für die jüngeren Gäste steht eine Strohhüpfburg zum Toben und Klettern bereit und ein Puppentheater erwartet sie mit lustigen Geschichten. Viele regionale Anbieter bauen auf dem Betriebsgelände Stände auf, an denen sie eine große Produktvielfalt präsentieren. Verschiedene Köstlichkeiten können auch probiert werden.