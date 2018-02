Musiker der Bremer Philharmoniker laden zum Percussion-Projekt in die Grundschule Grolland:

Percussion mit Händen und Füßen, Stiften und Papierkörben, Tischen und Stühlen und selbstgebastelten Instrumenten – geht das? Und wie: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Grolland werden zu Rhythmus-Experten. Unter Anleitung der Schlagzeuger Marko Gartelmann und Matthias Entrup von der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker reisen die Kinder in die abwechslungsreiche Welt der Rhythmen und des Beats.

„Captain Stomp auf großer Fahrt“ nimmt alle 200 Schülerinnen und Schüler der Grundschule auf seine Reise mit. Die Idee zu diesem Schulprojekt entstand in Kooperation mit dem Martinshof, dem es ein besonderes Anliegen ist, Kindern mit Handicap die Mitwirkung an gemeinsamen Projekten und Aufführungen zu ermöglichen. „Beim Stomp-Projekt handelt es sich um ein Pilotprojekt. Es wurde neu entwickelt und wird nun zum ersten Mal an einer Schule durchgeführt“, berichtet die Musiklehrerein Stefanie Adler, „Das Besondere für unsere Schule ist, dass es sich um ein inklusives Projekt handelt, d.h. dass auch Kinder mit Beeinträchtigungen im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung an dem Projekt teilnehmen.“ Marko Gartelmann und Matthias Entrup sind sicher: “Die Kinder werden einen gemeinsamen Rhythmus finden – wir freuen uns drauf!“