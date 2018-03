Cattu, der Traumfänger

Am 10. Juni beginnt wieder die Saison der Familienkonzerte im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Die Konzerte sind eine Besonderheit: Sie verbinden klassische Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen. So schaffen sie einen direkten Kontakt zu Kindern ab 4 Jahren und ihren Eltern. Seit 23 Jahren finden sie im Freilichtmuseum statt. Von Beginn an hat die Musikerin Hendrika Koster van Reijn die künstlerische Leitung inne, schreibt kindgerechte Musikstücke speziell für das Freilichtmuseum am Kiekeberg und verpflichtet hochkarätige Musiker aus ganz Deutschland.

Das Konzert findet um 11:15 und um 15 Uhr im historischen Tanzsaal statt. Für die Kinder gibt es ein kreatives Rahmenprogramm. Der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“ und das Rösterei-Café „Koffietied“ bieten ein familiengerechtes Speiseangebot an.

Der Eintritt inklusive Museumseintritt beträgt für Erwachsene 13 Euro und für Kinder 1 Euro. Die Karten können unter der 04079017625 reserviert werden. Reservierte Karten müssen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn abgeholt werden.