Chemie – Die Energie von morgen

Hier stimmt die Chemie: In der letzten KinderUni-Vorlesung des Herbstsemesters lässt es die Chemikerin Prof. Dr. Mehtap Özaslan ordentlich blinken und zischen. Dabei erklärt sie den Acht- bis Zwölfjährigen, warum der Akku vom Smartphone immer so schnell leer ist und warum es besser wäre, Wasserstoff statt Benzin zu tanken. Am Ende wissen die Nachwuchsforscher, wie sie aus einer sauren Gurke eine Lampe basteln und eine eigene Batterie bauen können.

Im Anschluss an die Vorlesung bleibt es spannend im Audimax des Hörsaalzentrums: Dann findet die traditionelle Verlosung statt, die das KinderUni-Jahr beschließt und an der alle anwesenden Kinder teilnehmen.

Die Vorlesung beginnt um 16.30 Uhr. Einlass in das Hörsaalzentrum (A14) auf dem Campus Haarentor ist ab 16 Uhr. Karten (je 2,50 Euro) sind über die KinderUni-Internetseite (www.kinderuni-oldenburg.de) sowie in den Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung und allen Vorverkaufsstellen der Nordwest Ticket GmbH erhältlich.

Erwachsene brauchen keine Eintrittskarte – sie dürfen nämlich nicht mit in den Hörsaal. Sie können die Vorlesungen aber im Foyer des Hörsaalzentrums auf einer Leinwand verfolgen. Für die Sicherheit vor Ort sorgt der Malteser Hilfsdienst.