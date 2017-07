× Erweitern Foto: ON AIR FAMILY Cinderella - Das märchenhafte Popmusical

Wunderschöne Kostüme, tolle Songs, humorvolle Szenen, ein wundervolles Bühnenbild und professionelle Musicaldarsteller entführen die Zuschauer ins glitzernde Märchenland der bekanntesten Prinzessin der Welt.

Das Popmusical erzählt die klassische Aschenputtel-Geschichte für Kinder von heute: Da ruckedigurrt eine Taube mit Starallüren, die Fee fliegt mit Navi ein und fiese Schwestern rocken die Bühne. Es darf mitgesungen und geklatscht werden — und dann sind da noch die gute Fee und die Kinder im Publikum, die alle kräftig mithelfen, damit Cinderella am Ende erreicht, was sie sich so sehr wünscht.

Eintritt: Karten gibt es ab 29,20 Euro