Circomotorik

Eltern-Kind-Zirkus für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.

In den regelmäßigen Kursen werden unterschiedliche Zirkuskünste vermittelt. Auf dem Trainingsplan stehen, je nach Alter und Erfahrung z.B. Akrobatik, Luftartistik, Einrad fahren oder Jonglage.

Die regelmäßigen Kurse des Zirkusviertels sind altershomogen strukturiert, d.h. die Kinder werden gemeinsam älter und können mit zunehmendem Alter in einer Gruppe bleiben. Mit der Erfahrung der Gruppe steigern sich die Möglichkeiten und Herausforderungen. Bei den "älteren" Gruppen fließen auch Theater, Tanz und weitere Darstellungsformen in die Arbeit mit ein. Uns ist ein starker Betreuungsschlüssel wichtig, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können. Das Training beginnt mit einem gemeinsamen Aufwärmen, bevor dann an ausgesuchten Zirkustechniken gearbeitet wird. Danach steht ein „selbstbestimmtes Training“ auf dem Programm. Je nach Alter und Gruppendynamik gibt es natürlich Zeit für Spiele.

Teilnahme: 30,00 bis 45,00 Euro pro Monat, Anmeldung erforderlich unter 0421-69680425