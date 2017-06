× Erweitern Foto: Circus Voyage Circus Voyage

Der Circus Voyage gastiert vom 3. bis zum 20. August in Bremen - Blumenthal auf dem BreNor-Gelände.

Eine Wasser-Manege mit mehr als 150.000 Liter Wasser, einzigartige Wasser-Fontänen-Spiele sowie raffinierte Laser-, Licht- und Soundeffekte inszenieren spektakuläre Artisten und beeindruckende Tierpräsentationen auf eine vollkommen neue Art. Bei so viel Wasser darf eine Meerjungfrau natürlich auch nicht fehlen. Meerjungfrau Alicia bekommt den Auftrag mit ihren artistischen und tierischen Freunden dem Publikum Poesie, Fantasie und Spaß nahe zu bringen. Dabei hilft ihr eine Vielzahl an artistischen und tierischen Freunden mit außergewöhnlichen Darbietungen Artistik in einer mystischen Wasserkugel.

Besonders groß ist die Artenvielfalt beim Circus Voyage. So sind einzigartige Giraffen, vier afrikanische Elefanten und ein Flusspferd im Programm zu sehen. Auch Pferde, Ponys, Zebras, Kamele, Lamas, Alpakas und sogar Gänse beeindrucken mit ihrem Können das Publikum. Dazu stoßen Superstar Nico in der Motorradkugel sowie Leonardo mit gewagtem Seiltanz.

Vorstellungen:

mittwochs & donnerstags um 16 Uhr - Familientag - das komplette Programm für 10,00 Euro auf allen Plätzen, Loge 15,00 Euro

freitags um 16 und 19:30 Uhr - Muttitag - alle Mütter zahlen nur den halben Eintritt

samstags um 16 und 19:30 Uhr

sonntags um 11 und 15 Uhr

Ruhetage: Montag, 7. und 14. sowie Dienstag 8. und 15. August

Parallel zu den Zirkusvorstellungen ist direkt an den Zeltanlagen ein großes Hüpfburgenland aufgebaut. Öffnungszeiten Mittwoch - Freitag 14 - 19 Uhr, Samstag & Sonntag 11 - 19 Uhr. Eintritt für Kinder 6,00 Euro, Erwachsene 2,00 Euro.

Der Kartenvorverkauf ist ab 26.6. auf www.circus-voyage.de möglich. Ticket- & Infohotline: 0171-4730726.

Eintritt: Erwachsene ab 14,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre ab 10,00 Euro, Kleinkinder bis 2 Jahre Eintritt frei