Der Circus Voyage gastiert vom 20. bis 30. Juli in Oldenburg an den Weser-Ems-Hallen. Der Zirkus präsentiert zwei Shows in einem Programm.

Es gibt einen Teil „Circus unter Wasser“. In 150 000 Litern Wasser in der Manege wird die Geschichte der Meerjungfrau Alicia erzählt. Sie hat von Neptun die Aufgabe bekommen, den Menschen Poesie, Fantasie und Spaß nahezubringen. Doch dazu benötigt Alicia die Hilfe ihrer Freunde, der verschiedenen internationalen Artisten, Clowns und von über 80 Tieren. In Szene gesetzt wird das Ganze durch raffinierte Licht-Sound-Effekte und Hintergrundbilder auf einer 60 Quadratmeter großen Leinwand.

Der zweite Teil ist eine Reise durch die größte tierische Zirkusshow, zu der sogar Giraffen und Nilpferd JEDI gehören. Sie geht unter „tierischer Begleitung“ durch Afrika, Asien und Amerika. Dazu stoßen Superstar Nico in der Motorradkugel sowie Leonardo mit gewagtem Seiltanz.

Ruhetage: Montag, 24. + Dienstag, 25. 7. 2017

Der Kartenvorverkauf ist ab 26.6. auf www.circus-voyage.de möglich. Ticket- & Infohotline: 0171-4730726.

Eintritt: Erwachsene ab 14,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre ab 10,00 Euro