Cirque Rouages

Ein poetischer Drahtseilakt zur Eröffnung vom Festival der Straßenkünste La Strada: An einer einzigartigen Konstruktion bestehend aus einem Straffseil und zwei großen Rädern erzählen Artisten und Musiker eine anmutige Geschichte über die Welt der Erinnerungen. Es ist dieser berührende Moment, wenn nur ein kleiner Impuls reicht, um sich in die Erinnerungswelt zu begeben, die nie zu enden scheint. Es geht um die Erinnerung daran, wofür es sich lohnt zu leben und den Glauben nicht aufzugeben. Wie in einer Wellenbewegung der Erinnerungen stehen die Körper immer in Interaktion und symbolisieren Balance, Unendlichkeit und Wandelbarkeit. Dieser poetische Abend ist eine Hymne an das Leben und die Freundschaft.