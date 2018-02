Composer Slam

Die ersten beiden Composer Slams in der Glocke haben dieses neue Format auch in Bremen bekannt gemacht, nun folgt die dritte Ausgabe dieses von Simon Kluth erfundenen Komponisten-Wettstreits. In Anlehnung an den populären Poetry Slam zählt auch hier nur die selbstgeschriebene Komposition, die dem Publikum innerhalb eines Zeitlimits vorgetragen wird.

Zugelassen sind alle Genres an Instrumentalmusik. Ob experimentell oder klassisch, elektronisch oder akustisch – auf die Zuschauer wartet ein facettenreiches Programm. Hier treffen Klassik-Musiker*innen auf Rockstars und Konzert-Pianist*innen auf Beatboxer*innen. Kategorisierungen wie E- und U-Musik gibt es nicht, sondern stattdessen einen ungewöhnlichen Konzertabend mit einem beträchtlichen Unterhaltungswert, bei dem am Ende allein das Publikum über den Sieger entscheidet.

Moderation: Simon Kluth

Der Eintritt kostet für Kinder bis 14 Jahre 9, für Erwachsene 12 Euro.