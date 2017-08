› Die geheimnisvolle Truhe und die Zirkusmaus‹. Familienzirkus für Erwachsene und Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren

Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro.

Dem Trödelhändler Lothar Lusche steht das Wasser bis zum Hals. Er ist fast pleite und zu seinem Überdruss nistet sich eine freche, fressgierige ‚Zirkusmaus’ bei ihm ein. Diese zu fangen stellt Lusche vor große Probleme. Ein ums andere mal entwischt sie ihm, aber schließlich tappt sie in die Falle. Die Kinder werden zu Komplizen der Maus und helfen ihr bei der Flucht.

Der Berliner Kinder- und Familienzirkus Coq Au Vin Coq Au Vin wurde 2000 von Sebastian Matt und Thomas Endel gegründet und macht Zirkus als interaktives Theatererlebnis für die ganze Familie. Die Vorstellungen enden nicht nur in wahren Freudenstürmen der Kinder, sondern treffen auch zielsicher den Lachnerv der Eltern. Zum ersten Mal in Bremen am ersten Wochenende der Herbstferien!