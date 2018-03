Oder: Vom Glück, eine Rolle zu spielen. Zeitschriften und Werbehefte liefern Bildmaterial für Kostüm und Accessoires auf dem eigenen Venus-Ausschneidebogen der Kursteilnehmerinnen. Liebt Venus Haute couture oder ist sie komplett crazy? Was steht ihr am besten? Die kreativen Kinder ab 10 Jahre schneiden aus, was sie Venus anziehen wollen und kombinieren die Einzelteile zu einer ganzen Kollektion. Wer ein Passfoto mitbringt, kann seine Venus personalisieren

15 €, anmeldung@kubo.de