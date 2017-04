Satirisches Drama für Jugendliche ab 12 Jahren

„Dagegen“ ist eine Eigenproduktion des Theater 11, in dem eine Satire und ein Drama mit separater Handlung verflochten sind. In der Satire wird eine extreme Situation aufgezeigt, in der ein stereotypisch denkendes Ehepaar Besuch von einer Vertreterin eines Integrationsvereins bekommt. Im Gespräch wird die extreme Einstellung der Protagonisten deutlich. Doch was hält die Tochter von der elterlichen Haltung gegenüber Flüchtlingen und Migranten?

Im Handlungsstrang des Dramas wird die Geschichte eines jungen Paares, sie Deutsche und er Russe, behandelt. Es zeigt die Entwicklung einer Romanze, einer Beziehung, einer Liebe. Doch wie steht das jeweilige Umfeld zu der Beziehung? Werden die kulturellen Unterschiede zur Hürde oder werden deren Diversität und der Austausch zwischen ihren Kulturen zum Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung?

Eintritt: Regulär 12,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro