× Erweitern Foto: Erlebnis Bremerhaven GmbH DAK Dance-Contest

Mehr geht nicht: Mit 37 Teams ist der Contest in diesem Jahr ausgebucht. Unter dem Motto „Beweg dein Leben“ mobilisiert der Tanzwettbewerb niedersächsische und Bremer Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren, darunter erstmals auch Menschen mit Behinderung. Unter den Bewerbern werden auf dem Seestadtfest die besten Tänzer und Tanzgruppen gekürt. Gezeigt werden nur selbst entwickelte Choreografien. Als Juror ist auch der DSDS- und Dance Dance Dance-Gewinner Luca Hänni vor Ort, der zudem zwei Showacts hat. Schirmherrin des Wettbewerbs ist die Bremer Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt. Nicht nur bewerten sondern auch tanzen und singen steht für das prominenteste Jurymitglied des Liveevents im Laufe des Tages zwei Mal an: Luca Hänni wird an diesem Tag zwei mal auftreten.