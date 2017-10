× Erweitern Joachim Kothe Nikolausfahrten mit Jan Harpstedt

Was könnte in der Vorweihnachtszeit romantischer sein als eine Fahrt mit der Museumsbahn durch eine vielleicht schon verschneite Landschaft? Und wenn dann unterwegs noch der Nikolaus zusteigt und kleine Geschenke verteilt, ist die Freude komplett. Die Historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ fährt am 2. und 3. Dezember ab Delmenhorst, am 10. Dezember ab Harpstedt.

Tickets unter 04221-156156

Weitere Infos unter 04244-2380 und www.jan-harpstedt.de/xmas