Das doppelte Lottchen

Als sich in einem Ferienheim in den Alpen die beiden zehnjährigen Mädchen Lotte Körner und Luise Palfy begegnen, staunen sie nicht schlecht, da sie einander zum Verwechseln ähnlich sehen. Nach dem ersten Schrecken entdecken die beiden, dass sie Zwillinge sein müssen. Lotte und Luise werden dicke Freundinnen und versuchen von nun an unermüdlich und zunächst vergeblich, das Geheimnis ihres Lebens zu entschleiern. Warum haben sich ihre Eltern etwa acht Jahre zuvor getrennt, warum hat man sie 'halbiert', warum ließ man sie glauben, sie seien Halbwaisen? Dem müssen die beiden auf den Grund gehen und sie entwickeln einen Plan: Lotte geht als Luise zum Vater, Luise als Lotte zur Mutter. Doch das klingt einfacher, als es ist, denn schließlich haben die beiden bisher ein sehr unterschiedliches Leben geführt…

D 1950, Regie: Josef von Baky, mit Isa und Jutta Günther, Antje Weisgerber, Peter Mosbacher, 105 Min., ab 6 Jahre