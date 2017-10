BilderBuchKino

Müde von der Reise mit den Rentieren schläft der Weihnachtsmann ein. Dabei rutscht ihm das rote Buch von den Knien, in dem alle Wünsche der Kinder notiert sind. Es fällt zwischen die Pinguine am Südpol. In langer Schlange machen sie sich auf zu einem hohen Berg, wo sie herausfinden wollen, was hinter dem seltsamen Ding steckt, das da vom Himmel gekommen ist.

Infos unter 0421-3614767.

Teilnahme: Für Kinder ab 4 Jahre, kostenfrei.