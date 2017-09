Das große Bauernhof-Familienkochfest

Wie wäre es mit einer Möhren-Ingwer-Suppe Harriersand oder dem tradi tionellen Gericht „Himmel und Erde“ (Kartoffelpüree und Apfelmus) mit Brattwursttalern und danach die Wilde Suppe vom Rotwild aus der Lüneburger Heide? Von dem Matjes-Sushi aus Norden über dem Wirsinggemüse aus Wangerland, den Dicken Bohnen aus Ostfriesland bis hin zu dem Ottensteiner Kartoffelauflauf aus dem Weserbergland – für jeden Geschmack ist etwas dabei. An den rund 100 verschiedenen Ständen der Ferienhöfe aus Niedersachsen können die Besucher des Kochfests auf Albers Rosenhof gemütlich an der kulinarischen Meile flanieren und die regionalen Produkte kosten. Ein buntes Erlebnisprogramm in die Welt des Landlebens rundet das Angebot neben dem leiblichen Wohl ab. Viele Aktivitäten werden für die ganze Familie geboten: Reiten, eine Schatzsuche mit Kapitän Schwarzbart, Stockbrotbacken, ein Flohmarkt und ein Hofgewinnspiel mit attraktiven Preisen z.B. ein Wochenende auf dem Ferienhof.

Veranstaltet wird das Kochfest alle zwei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande (AG). Es werden bis zu 8.000 Besucher auf dem diesjährigen Kochfest erwartet. Das „Niedersachsen-Dorf“ aus Pagodenzelten sorgt für ein wetterunabhängiges Vergnügen. Der Eintritt ist frei.