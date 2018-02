× Erweitern Clubfilmothek Das kleine Gespenst

Schon seit Jahrhunderten spukt das kleine Gespenst auf Burg Eulenstein. Nichts wünscht sich das kleine Gespenst sehnlicher, als die Welt einmal bei Tage zu sehen, doch die Turmuhr weckt die Gespenster immer erst um Mitternacht. Als die Uhr eines Tages defekt ist, wird der Wunsch des kleinen Gespenstes Wirklichkeit. Das kleine Gespenst wacht auf, doch die Sonnenstrahlen verwandeln das weiße Nachtgespenst in ein gruseliges, schwarzes Taggespenst, welches Angst und Schrecken unter den Bewohnern des Städtchens Eulenberg verbreitet und durch sein Umhergeistern für Tumulte sorgt. So stellt das kleine Gespenst jede Menge Unfug an, bis drei furchtlose Kinder ihm zur Hilfe kommen.

D 1992, Regie: Curt Linda, Buch: Otfried Preußler, Animationsfilm, 86 Minuten, ab 6 Jahre