Das Mobile Atelier in den Sommerferien

Das Mobile Atelier kommt in den Sommerferien im Juli und August an drei Standorte in Gröpelingen und ist ein fester Bestandteil des nachbarschaftlichen Lebens in den Quartieren. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sind eingeladen, sich künstlerisch zu betätigen. Im Kunstkiosk in der Bromberger Straße, auf dem Spielplatz Liegnitzplatz und auf dem Bibliotheksplatz entsteht für Kinder ab sechs Jahren unter freiem Himmel eine kostenlose künstlerische Werkstatt.

Das Mobile Atelier im Kunstkiosk (03.-07.07.) lädt zu einer magischen Woche ein. Mit Feenstaub und Fabelwesen, mit Superman und Hexenbesen, mit Riesen und mit Zauberei, Fantasie komm schnell herbei! Die Wesen der Zauberwelt wünschen sich von jungen Künstler*innen erweckt zu werden.

Das Programm auf dem Liegnitzplatz (24.-28.07.) ist thematisch nicht festgelegt, wird aber genauso spannend sein und die Möglichkeit bieten, verschiedene künstlerische Techniken auszuprobieren.

Auf dem Bibliotheksplatz (31.07.-04.08.) wiederum werden diverse Drucktechniken erprobt. Die Monotypie lädt zum Experimentieren ein, im Stempeldruckverfahren werden unterschiedliche Materialien kennengelernt, dazu kommen noch die Kaltnadelradierung oder der Linolschnitt. So ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des Postkartendrucks. Zu Inspiration dienen die Geschichten aus dem Kinderbuch "Zu Hause“.