Das optimale Bewerbungsfoto

Workshop für Frauen

Sicher wird man nicht aufgrund des Fotos eingestellt, aber es kann passieren, dass man infolge des Fotos nicht eingestellt wird. Laut einer Studie des Berufszentrum NRW scheiden etwa 50 Prozent der Bewerber wegen eines schlechten Fotos in der Vorauswahl aus. Die Unternehmen erwarten nach wie vor eine Bewerbung mit einem guten Bewerbungsfoto.

Bewerbungsfotos sind in Deutschland eigentlich keine Pflicht, dies liegt begründet im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vom August 2006. Dieses verpflichtet die Ar-beitgeber dazu, Mitarbeiter und Bewerber nicht aufgrund des Geschlechtes, der Re-ligion, der Weltanschauung, des Alters, der sexuellen Identität, einer Behinderung oder der ethnischen Herkunft zu benachteiligen.

Trotzdem ist in keinem anderen Land der Welt das Bewerbungsfoto für den Erfolg der Bewerbung so wichtig, wie in Deutschland. Und grundsätzlich stellt sich die Situ-ation so dar, dass Bewerbungen ohne Bewerbungsfoto tendenziell negativ bewertet werden.

Die Fotografin Elisa Meyer vom Studio em und die Visagistin Carolin Ghodoussi werden in dem Workshop die Gestaltung optimaler Bewerbungsfotos vermitteln.

Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich bei Jana Latzel unter 0421-1781107 oder per Mail an jana.latzel2@arbeitsagetur.de