Deine Freunde - Kindsköpfe

Sie rappen, sie singen und sie lernen seit Jahren so ziemlich jede noch so einzigartige Schreibweise deutscher Kindernamen: Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck sind "Deine Freunde" - die coolste Kinderband der Welt (selbst ernannt). Mit "Kindsköpfe" pflanzt sie ihr mittlerweile drittes Studioalbum in den staubigen Acker deutscher Kinderunterhaltung und hat dabei vor allem ein Ziel: Familien zusammenzubringen.

Eintritt: 25,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre 21,00 Euro