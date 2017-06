Kreativ-Workshop für Kinder von 7 - 12 Jahren

Die Kinder tauchen ein in die Welt der Menschen in Australien vor über 20.000 Jahren. Ihre gemalten Felsbilder erzählen vom Leben in der Steinzeit und von fantastischen Märchen und Mythen. Die Kinder können Geschichten dazu erzählen und eigene Felsbilder gestalten und malen.

Teilnahme: 10,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300