Den Fledermäusen auf der Spur

Alle die mal etwas anderes erleben möchten und keine Angst vor der Dunkelheit haben, können sich hier mit dem „BAT-Detektor“ auf die Suche nach den einzigen fliegenden Säugetieren, den Fledermäusen, wagen. Nach einer kleinen Einführung in die Unterschiede der verschiedenen Fledermausarten geht die Suche dann auch schon los. Eltern dürfen natürlich als Begleitung mitkommen.

Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, die Teilnahme kostet 6 Euro. Der Treffpunkt ist der Parkplatz am Rathaus.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.