Stadtbücherei Delmenhorst/Foto: Peter Hansen Bilderbuchkino

Bilderbuchkino mit der Erzählung von Astrid Lindgren für Kinder ab 4 Jahre.

Pippi Langstrumpf hat mal wieder ein neues Wort erfunden, aber was es bedeuten soll, weiß sie selber nicht. Gemeinsam mit Annika und Tommy macht sie sich auf Weg in die Stadt, um überall zu fragen, was wohl ein Spunk ist.

Eintritt frei.