Foto: Figurentheater Ekke Neckepen Der kleine Wal, Figurentheater Ekke Neckepen

Figurentheater für Kinder ab 4 Jahre

Gespielt vom Figurentheater Ekke Neckepen.

Aufregung in Großvaters Fischerdorf, ein Wal ist gestrandet. Doch mit vereinten Kräften gelingt es, den Wal aufs offene Meer zu ziehen. Und dann erzählt Großvater seine Geschichte. Als Kind an der Nordseeküste aufgewachsen, träumt er von fernen Reisen und Abenteuern. So heuert er auf einem alten Walfänger an, erleidet Schiffbruch und wird von einem kleinen Wal gerettet. Beide erleben diverse Abenteuer und es entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft.

Weitere Informationen unter 04203-71269

Eintritt: 4,00 Euro, Karten gibt es im Kulturbüro der Gemeinde Weyhe (Zimmer 230) oder an der Tageskasse.