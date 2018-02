Vampir-Albträume plagen den neunjährigen Tony, der mit seinen Eltern aus der amerikanischen Metropole San Diego in ein schottisches Dorf zieht. Die Eingewöhnung fällt ihm schwer, bis er eines Abends den gleichaltrigen Jung-Vampir Rüdiger kennen lernt. Doch Tony fürchtet sich nicht und die beiden werden Freunde. Gemeinsam kommen sie dem Rätsel der Albträume auf die Spur: Ihr Fluch kann nur einmal in 300 Jahren gebrochen werden, und in Kürze ist es wieder soweit. Jetzt fehlt nur noch der verschollene Teil eines mysteriösen Amuletts. Doch da taucht plötzlich der Vampirjäger Geiermeier auf, vor dem sie immer auf der Hut sein müssen...

„Der kleine Vampir ist ein eindringliches Plädoyer für Toleranz und zugleich eine gelungene Mischung aus Spannung und Abenteuer, Phantasie und Wirklichkeit.“ (Gudrun Lukasz-Aden, KJK 4/2000)

D/NL/USA 2000, Regie: Uli Edel, mit Jonathan Lipnicki, Rollo Weeks, Richard E. Wood, 94 Min., ab 6 Jahre

Sa. 17.3. / 16:00;