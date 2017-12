Lauenburger Puppenbühne präasentiert Puppentheater für Kinder ab 3 Jahren. Spieldauer ca. 50 Minuten

Räuber Hotzenplotz ist ein ganz schöner Schurke, er hat Großmutters Kaffeemühle gestohlen. Wachtmeister Dimpfelmoser ist erzürnt: Recht und Ordnung müssen wieder her, der Räuber Hotzenplotz muss geschnappt werden. Da haben Kasperl und Seppel eine Idee, wie sie den Räuber Hotzenplotz in eine Falle locken können: mit einer Kiste voll Gold! Aber so einfach lassen Räuber sich nicht fangen.

Stück nach Ottfried Preussler.

Karten nur in der Cafeteria des Bürgerhauses