× Erweitern Foto: HafenRevueTheater Der Schlüssel zum Glück

Das HafenRevueTheater in der Alten Stauerei am Speicher XI hat in dieser Saison ganz neu auch ein Stück für Kinder von 4 bis 12 Jahren im Repertoire. „Der Schlüssel zum Glück“ ist ein Familienstück mit Musik, das zum Nachdenken und Mitsingen einlädt. Zwei Freunde begeben sich auf einem Gerümpel-Dachboden in eine phantastische Welt und suchen das Glück.

Alle Preise und Tickets gibt es unter www.hafenrevuetheater.de oder telefonisch unter 0421-8355559.

Eintritt: Erwachsene 8,50, Kinder 8, Familien 30 EUR