Wir zeigen was es zurzeit am Sternenhimmel zu entdecken gibt und berichten über Sternbilder, ihre Geschichten, über Planeten und vieles mehr im All. Wir erzählen spannende Geschichten zu den Sternbildern und ihr reist mit uns durch das Sonnensystem, die Milchstraße und weit entfernte Galaxien.

Teilnahme: für Kinder ab 6 Jahre, 4 Euro.